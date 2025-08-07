Проект изучения и сохранения благородного оленя в «Виштынецком» выиграл грант

Проект изучения и сохранения благородного оленя в «Виштынецком» выиграл грант
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Проектная заявка «Благородный олень национального парка „Виштынецкий“: изучить и сохранить!», которую подготовила команда нацпарка «Куршская коса», вошла в число победителей второго этапа конкурса на предоставление грантов Президента РФ на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба.

В рамках проекта в течение трех лет (с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2028 года) планируется установить численность и области распространения популяции благородного оленя, оценить ее генетический статус, а также разработать рекомендации для сохранения генетического разнообразия вида в естественной среде обитания в Калининградской области.

«В национальном парке „Виштынецкий“ обитает коренная изолированная группировка европейских благородных оленей, она в своем роде уникальна, поэтому мы поставили своей целью сохранить этот вид, а чтобы сохранить — необходимо изучить», — рассказал директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

Одним из ключевых партнеров проекта выступит Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. В реализации проекта также примут участие сотрудники и студенты БФУ им. И.Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, планируется вовлечь в мониторинг и сохранение популяции благородного оленя жителей Нестеровского и Озерского округов, на территории которых расположен нацпарк «Виштынецкий».

Размер гранта составляет 8 388 000 рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта — 13 788 000 руб.

