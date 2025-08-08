На Нижнем озере отремонтировали каскады Замкового пруда (фото)

Фото: Telegram-канал Елены Дятловой

В Калининграде закончили ремонтные работы на каскадах Замкового пруда, расположенного на Нижнем озере. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

«Специалисты обновили покраску конструкций, ликвидировали несанкционированные граффити, а также восстановили поврежденные участки гранитных ступеней. Как было и как стало, вы сами можете оценить по фото», — написала сити-менеджер.

Архитектурный ансамбль каскадов включает павильон-грот с полуциркульными арками и систему водных перекатов. Вода, поступающая из Верхнего озера, заполняет круглую чашу и, переливаясь через её край, стекает в Нижний пруд по ступенчатым перепадам.

Каскады являются объектом культурного наследия местного значения, сооружение получило охранный статус в 2007 году.

«Напоминаем, что объект находится под охраной: территория оборудована системой видеонаблюдения „Безопасный город“. Просим жителей и гостей города бережно относиться к достопримечательности», — добавила Дятлова.

В феврале на санитарную очистку каскадов власти выделили 1,4 млн рублей.

