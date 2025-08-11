В Калининграде повторно возбудили уголовное дело об уничтожении трамвая

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального Следственного комитета в третий раз возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц администрации Калининграда, влекущей разрушение трамвайной инфраструктуры города. Об этом сообщила пресс-служба.

В Интернете размещалось коллективное обращение жителей Калининграда, несогласных с прекращением трамвайного сообщения. Сейчас в городе функционирует только два маршрута, остальные линии законсервированы. При этом вместо восстановления работы экологически чистого транспорта планируется расширение автомобильных дорог и введение в эксплуатацию новых автобусов, что ухудшит состояние окружающей среды. Многочисленные обращения граждан во всевозможные инстанции результатов не принесли, пишет СК.

Следственным управлением дважды возбуждалось уголовное дело по этим фактам. Оба решения впоследствии отменены прокуратурой. Обжалование решения надзорного органа вплоть до и.о. прокурора Калининградской области результата не принесло. По указанию руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрия Канонерова уголовное дело возбуждено в третий раз для детального установления всех обстоятельств следственным путем.

«В рамках расследования выполняется полный комплекс следственных действий, направленный на восстановление нарушенных прав жителей областного центра и установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — добавляет пресс-служба.

Напомним, в июне этого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по сообщениям об уничтожении трамвайного движения в Калининграде. Поводом для этого стала информация о демонтаже рельсов на проспекте Победы.

В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо, адресованное в Правительство РФ, было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти переслали его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

В начале апреля 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело.

Власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.

В июле руководитель областного СК Дмитрий Канонеров заявил, что разрушение трамвайных сетей в Калининграде — это проблема, которую нужно решать не только уголовно-правовыми методами. Он также пообещал дать правовую оценку ситуации.