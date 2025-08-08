Дятлова: Северная гора — это место, где исторически нет места для активности

В Калининграде в районе Северной горы открылась вторая за два года спортивная площадка на муниципальной территории. По словам Елены Дятловой, возглавляющей администрацию города, необходимость в строительстве площадки на улице Глинки возникла из-за того, что на Северной горе нет места для активности.

«Так получилось, так исторически сложилось, что на Северной горе нет ни стадионов, ни спортивных школ, ни художественных школ. Здесь школа № 8 и, собственно, те активности, которые могут быть организованы при школе. И всё. Правда, есть Макс-Ашманн-парк, который мы закончили в прошлом году, но спортивными площадками нужно заниматься», — сообщила она.

Елена Дятлова отметила, что новая спортплощадка состоит из двух частей: одна для детей младшего возраста, а вторая для воркаута.