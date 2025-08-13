Эксперт: программа субсидирования авиаперевозок устарела, её нужно менять

Программа субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы уже устарела, и её необходимо менять. Такое мнение высказал транспортный эксперт Андрей Крамаренко из Высшей школы экономики в разговоре с «Коммерсантом».

Он отмечает, что правила предоставления субсидий на перевозки в регионах требуют пересмотра и модернизации. По словам Крамаренко, в целевых показателях по числу рейсов программы социальных перевозок на Дальнем Востоке «нет ни социального, ни экономического смысла». Установленный механизм не учитывает тип воздушного судна, что создает сложности с определением справедливости оценки себестоимости рейса.

Эксперт также считает, что властям необходимо создать конкурентную базу для получателей субсидии, так как в нынешнем механизме заложены риски невыполнения целевых показателей единственным получателем с ограниченным флотом. При этом программу субсидирования перелётов из региона в регион нужно поменять, так как она уже устарела.

«Во-первых, отдельно должны субсидироваться перевозки в труднодоступных регионах, где авиация может быть единственным типом сообщения. Такой тип субсидии должен быть бессрочным, контракты должны заключаться минимум на пять-десять лет, а маршруты должны устанавливаться авиакомпаниями, а не властями, как сейчас, продолжает эксперт. Во-вторых, раз в один-два года должны субсидироваться маршруты, которые в будущем можно будет перевести на коммерческую основу. Наконец, исключить из программы необходимо вахтовые рейсы, которые не нуждаются в бюджетных субсидиях», — пишет издание со ссылкой на Андрея Крамаренко.

​​Жители Калининградской области в 2025 году отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. Субсидированные билеты на сайте компании «Аэрофлот» закончились в апреле. В начале июля в авиакассах сообщили об отсутствии билетов на летний сезон у «Смартавиа». В первой декаде июля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва».

По данным мониторинга «Нового Калининграда», единичные случаи продажи билетов по субсидированным тарифам можно было наблюдать в июле у «Уральских авиалиний» в день вылета или на следующий день после вылета. В основном билеты продавались по ценам, в два-три раза превышающим субсидированные. При этом на вторую половину сентября билеты по льготным тарифам в продаже есть.

По данным агрегатора «Авиасейлс», на ближайшую неделю (с 14 по 21 августа) билеты до Москвы начинаются от 8 тыс. руб. (без багажа) в один конец, с 21 по 28 августа — от 12 тыс. руб., авиакомпания «Аэрофлот» , которая ранее вводила «плоские» тарифы для Калининграда, в настоящее время продает билеты из Калининграда в Москву по 12-15 тыс. руб. в один конец. На официальные запросы СМИ авиакомпания не отвечает.

«Новый Калининград» направил запрос в Росавиацию с предложением прокомментировать ситуацию с недоступностью субсидированных авиабилетов для жителей Калининградской области.