Беспрозванных запросил дополнительные субсидии на авиаперевозки в Калининград

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Губернатор Алексей Беспрозванных запросил у председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина дополнительные субсидии на авиаперевозки в Калининградскую область. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Мы находимся в постоянном контакте с федеральными коллегами по вопросам авиа- и морских перевозок. Отслеживаю ситуацию по субсидированным авиаперелётам. Уже направил письма в адрес председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина по вопросам дополнительных субсидий», — сказал он. 

По информации от авиаперевозчиков, в продаже «находится более 20 тыс. льготных билетов», отметил губернатор. Сейчас власти Калининградской области работают над их увеличением.

«Также продолжаем плотно взаимодействовать с морскими перевозчиками и Правительством России. Подготовил обращение с просьбой дополнительно выделить средства на перевозку грузов. Письмо уже направляется в Правительство», — добавил Беспрозванных.

Жители Калининградской области летом 2025 года отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. По данным мониторинга «Нового Калининграда», единичные случаи продажи билетов по субсидированным тарифам можно было наблюдать в июле у «Уральских авиалиний» в день вылета или на следующий день после вылета. В основном билеты продавались по ценам, в два-три раза превышающим субсидированные. При этом на вторую половину сентября билеты по льготным тарифам в продаже есть.

В августе транспортный эксперт Андрей Крамаренко из Высшей школы экономики в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что программа субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы уже устарела, и её необходимо менять.

