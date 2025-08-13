Прокуратура выяснила причину подтопления Светлогорска во время июльских ливней

Причиной подтопления территорий Светлогорска во время сильных дождей в конце июля стало ненадлежащее содержание ливнево-дренажной системы. К такому выводу пришла Светлогорская межрайонная прокуратура по итогам проведенной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории городского округа деятельность по благоустройству и санитарному содержанию мест общего пользования осуществляет МБУ „Спецремтранс“. В результате ненадлежащего содержания учреждением ливнево-дренажной системы на территории Светлогорска 28 июля текущего года произошло подтопление улично-дорожной сети города, социальных объектов, в том числе здания ФОК „Светлогорский“», — отмечается в сообщении.

Директору МБУ «Спецремтранс» вынесено представление. С 4 по 8 августа в Светлогорске была проведена очистка сточных коллекторов и ливневых канализаций. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В МБУ «Спецремтранс» предоставить оперативный комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли.

Напомним, после сильных осадков в понедельник, 28 июля, произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса. Как отмечали в администрации муниципалитета, ледовая арена ФОКа «оказалась под водой» из-за «его нахождения в естественной низине». Прокуратура инициировалапроверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций.