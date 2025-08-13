Прокуратура выяснила причину подтопления Светлогорска во время июльских ливней

Все новости по теме: Проверки

Причиной подтопления территорий Светлогорска во время сильных дождей в конце июля стало ненадлежащее содержание ливнево-дренажной системы. К такому выводу пришла Светлогорская межрайонная прокуратура по итогам проведенной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории городского округа деятельность по благоустройству и санитарному содержанию мест общего пользования осуществляет МБУ „Спецремтранс“. В результате ненадлежащего содержания учреждением ливнево-дренажной системы на территории Светлогорска 28 июля текущего года произошло подтопление улично-дорожной сети города, социальных объектов, в том числе здания ФОК „Светлогорский“», — отмечается в сообщении.

Директору МБУ «Спецремтранс» вынесено представление. С 4 по 8 августа в Светлогорске была проведена очистка сточных коллекторов и ливневых канализаций. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В МБУ «Спецремтранс» предоставить оперативный комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли.

Напомним, после сильных осадков в понедельник, 28 июля, произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса. Как отмечали в администрации муниципалитета, ледовая арена ФОКа «оказалась под водой» из-за «его нахождения в естественной низине». Прокуратура инициировалапроверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter