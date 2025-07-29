В Светлогорске затопило ледовую арену ФОКа

После выпадения осадков в понедельник, 28 июля, ледовая арена ФОКа в Светлогорске «оказалась под водой» из-за «его нахождения в естественной низине». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вчера по Калининградской области проходили очень сильные дожди, не оставив в стороне и Светлогорск. Уровень осадков был значительно выше суточной нормы, подобные дожди случаются раз в несколько лет», — отмечает администрация.

Сейчас ледовая арена и цокольные помещения ФОКа осушены, а лёд восстанавливается специалистами комплекса.