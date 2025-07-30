Прокуратура проводит проверку по факту подтоплений в Светлогорске

В связи с подтоплением территории Светлогорска прокуратура проводит проверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После сильных осадков в понедельник, 28 июля, произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса. Как отмечали в администрации муниципалитета, ледовая арена ФОКа «оказалась под водой» из-за «его нахождения в естественной низине». «Сейчас ледовая арена и цокольные помещения ФОКа осушены, а лёд восстанавливается специалистами комплекса», — добавляли власти округа.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.