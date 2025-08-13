В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp*

В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, Telegram и WhatsApp*стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. «Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», — добавили в РКН.

Ранее сообщалось, что WhatsApp* с большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, на которое планируют ввести дополнительные ограничения.



*WhatsApp принадлежит Meta*, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.