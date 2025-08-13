Telegram прокомментировал введённые в России ограничения на звонки

Telegram активно борется с вредоносными действиями на своей платформе, в том числе призывами к мошенничеству, саботажу и насилию. Об этом пресс-служба мессенджера заявила в разговоре с ТАСС

Модераторы платформы отслеживают общедоступные разделы, чтобы удалять вредоносные сообщения. В этом им помогают специальные инструменты искусственного интеллекта. В Telegram также отметили, что в мессенджере можно установить настройки конфиденциальности для звонков. Так пользователи сами могут определять круг лиц, от кого принимать звонки. Помимо этого, функцию вызова в мессенджере можно отключить.

13 августа в России начали частично ограничивать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

*WhatsApp принадлежит Meta*, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

