Экс-подрядчик школы в Луговом не смог оспорить компенсацию за травмы подростка

Вступило в законную силу решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего на строящемся объекте в Луговом. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, в августе 2024 года при строительстве школы в поселке Луговое Гурьевского района двое несовершеннолетних были неправомерно допущены к выполнению работ без оформления трудовых отношений. В результате нарушения правил безопасности 14-летний подросток упал в вентиляционную шахту и получил множественные травмы. По иску прокурора в суде был установлен факт трудовых отношений, а в пользу несовершеннолетнего с ООО «Соцпромстрой» взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей. Представитель компании подал аппеляцию. Однако Калининградский областной суд оставил решение первого суда без изменения, а жалобу ответчика — без удовлетворения.

В свою очередь, пермская компания «Соцпромстрой» не согласна с данным решением и будет подавать кассационную жалобу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель юридического отдела фирмы Владимир Морозов.

«Суд в данном случае, и гурьевский, и калининградский, является подведомственным прокуратуре Калининградской области. Насколько мне известно, при вынесении решения в суде первой инстанции на судью было оказано давление со стороны прокуратуры области. Ни одних доказательств, что „Соцпромстрой“ являлся либо является работодателем пострадавшего подростка, нет. Как установлено материалами дела, оплату несовершеннолетним производило третье лицо, не „Соцпромстрой“. Данные доводы не были услышаны ни в суде первой, ни апелляционной инстанции. Мы надеемся, что их услышат в кассации. Единственным документом, на который ориентируется прокуратура и суд, является заключение Государственной инспекции труда. При этом оно вынесено до вынесения судебного решения, а, согласно законодательству, инспекция труда у нас не устанавливает трудовые отношения, их установить может только суд, исходя из документов. <...> Ни один факт не установлен ни судом первой инстанции, ни апелляции. Поэтому в любом случае мы пойдем в кассацию, потому что она будет рассматриваться в Санкт-Петербурге, это будет независимый суд по отношению к Калининграду», — пояснил Морозов.

Он также добавил, что «со стороны „Соцпромстроя“ ранее предпринимались и сейчас предпринимаются меры, чтобы с несовершеннолетним было все нормально, он обследуется и тому подобное, но мы не являемся его работодателями и никогда не являлись, зарплату ему не платили, он пришел на объект от третьих лиц».