VK планирует официальный запуск мессенджера MAX в начале осени

Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента по экономике и финансам VK Александра Морозова.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — заявил Морозов.