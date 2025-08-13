VK планирует официальный запуск мессенджера MAX в начале осени

Официальный запуск национального мессенджера MAX запланирован на начало осени. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента по экономике и финансам VK Александра Морозова.
«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — заявил Морозов.Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало.