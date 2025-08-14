В Max запустили чат-бот для вопросов и предложений учителей

Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в мессенджере Max, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения министру Сергею Кравцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Открытый диалог с педагогами — основа развития образования. Через чат-бот в Max мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования», — сказал Кравцов.

В пресс-службе также отметили, что чат-бот «Предложения министру просвещения РФ» запущен в образовательном пространстве «Сферум» в Max. Все вопросы, направленные через него, пообещали рассматривать в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.

По информации ведомства, все поступившие инициативы будут аккумулированы и структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября в Москве.

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK, запустили в бета-версии в марте. По состоянию на июль 2025 он находился на стадии тестирования. В конце июня этого года Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. Официальный запуск запланирован на начало осени.

В начале августа источник «Нового Калининграда» сообщил, что в БФУ им. Канта «настойчиво рекомендовали» перевести общение в отечественный мессенджер. При этом «блокировать возможность работать в Telegram и иных мессенджерах» руководство тогда не планировало.