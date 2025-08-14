Роспотребнадзор: работа «Суши-бум» в Калининграде приостановлена из-за нарушений

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В Калининграде приостановлена деятельность предприятия по производству и доставке суши «Суши бум». Причиной послужили многочисленные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки, проведенной региональным Роспотребнадзором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проверили «Суши-бум» на Ленинском проспекте, 34. Поводом стало обращение двух человек за медицинской помощью после употребления приобретенной здесь продукции. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, выяснилось, что приём пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации. В результате 15 килограммов сырья было снято с реализации ввиду отсутствия документов, подтверждающих его происхождение, безопасность и качество. Кроме того, выяснилось, что на предприятии нарушаются требования к условиям хранения пищевой продукции, а ряд сотрудников не имеет медицинских книжек. Помимо этого, не организован дезинфекционный режим, отсутствуют дезинфицирующие средства, а внутренняя отделка производственных помещений предприятия имеет повреждения.

«С учётом публичности оказания услуги общественного питания Управлением Роспотребнадзора в отношении ИП Кунявского С.С. введена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Материалы об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ направлены в Московский районный суд г.Калининграда», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий представителей «Суши-бум» корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось. По указанному на сайте предприятия номеру автоинформатор сообщает, что «вызываемый абонент недоступен», а звонок «перенаправлен на голосовой почтовый ящик».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter