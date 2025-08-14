Роспотребнадзор: работа «Суши-бум» в Калининграде приостановлена из-за нарушений

В Калининграде приостановлена деятельность предприятия по производству и доставке суши «Суши бум». Причиной послужили многочисленные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки, проведенной региональным Роспотребнадзором. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проверили «Суши-бум» на Ленинском проспекте, 34. Поводом стало обращение двух человек за медицинской помощью после употребления приобретенной здесь продукции. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, выяснилось, что приём пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации. В результате 15 килограммов сырья было снято с реализации ввиду отсутствия документов, подтверждающих его происхождение, безопасность и качество. Кроме того, выяснилось, что на предприятии нарушаются требования к условиям хранения пищевой продукции, а ряд сотрудников не имеет медицинских книжек. Помимо этого, не организован дезинфекционный режим, отсутствуют дезинфицирующие средства, а внутренняя отделка производственных помещений предприятия имеет повреждения.

«С учётом публичности оказания услуги общественного питания Управлением Роспотребнадзора в отношении ИП Кунявского С.С. введена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Материалы об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ направлены в Московский районный суд г.Калининграда», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий представителей «Суши-бум» корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось. По указанному на сайте предприятия номеру автоинформатор сообщает, что «вызываемый абонент недоступен», а звонок «перенаправлен на голосовой почтовый ящик».