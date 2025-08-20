Роспотребнадзор: суд закрыл на 50 суток предприятие «Суши-бум» в Калининграде

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Работа предприятия по производству и доставке суши «Суши бум» приостановлена на 50 суток по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее специалистами управления была проведена проверка в отношении ИП Кунявского С.С., осуществляющего деятельность по адресу: Ленинский проспект, 34. Поводом стало обращение за медицинской помощью двух заболевших после употребления продукции «Суши-бум».

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, что подтверждено неудовлетворительными результатами лабораторных исследований пищевой продукции. В частности, нарушение условий хранения продовольственного сырья, допуск к работе сотрудников без медицинского осмотра, несоответствие планировки помещений техническому регламенту и их неудовлетворительное содержание. Кроме того, в изготовленных полуфабрикатах (креветка чищеная, курица терияки, соус с угрём, соус острый с курицей, мясо мидий варёно-мороженое) выявлено микробиологическое загрязнение.

Управлением Росптребнадзора было принято решение о наложении временного запрета деятельности с 12 августа. Материалы об административном правонарушении направлены в суд, который 19 августа назначил ИП Кунявскому С.С. административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия по производству и доставке суши «Суши бум» на 50 суток.

Отметим, что получить комментарий у представителей «Суши-бум» в настоящее время невозможно: телефон предприятия недоступен.

