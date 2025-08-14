Миронюк: содержание «Планеты Океан» будет обходиться в 25 млн руб. в месяц

Когда здание корпуса «Планета Океан» «выйдет на свою расчётную мощность», то расходы на его содержание достигнут «практически 25 млн» руб. в месяц. Об этом в ходе состоявшейся 14 августа пресс-конференции рассказал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

На сегодняшний день открыто 53% выставочных площадей «Планеты Океан». По словам Миронюка, при благоприятном стечении обстоятельств остальные могут быть открыты до конца года. Речь идет, в частности, о «Лаборатории жизни», где разместится скелет кашалота, «Лаборатории воды и воздуха», «Лаборатории технологий» и «Лаборатории космоса и земли», где будет расположен планетарий.

«Мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить наш курирующий департамент в Министерстве культуры России, который своевременно и в полном объеме довел финансирование на содержание этого объекта, — рассказал гендиректор музея. — То есть, мы не испытывали никаких сложностей с точки зрения организации работы. В конце мая мы подписали договор с Росимуществом, приняли здание в пользование и с июня начали его эксплуатировать. Сейчас, на переходном этапе, когда здание не работает на полную мощность, расходы составляют до 15 млн в месяц. Когда здание выйдет уже на свою расчетную мощность, эта цифра достигнет практически 25 млн в месяц. Она состоит из фонда оплаты труда, коммунальных услуг, потому что вы все понимаете, какой объем воды и электроэнергии используется для того, чтобы система работала. Эта уборка, охрана и прочие аспекты», — рассказал Миронюк.

По его словам, расходы на «Планету Океан», когда она начнет работать на полную мощность, будет сопоставимы с расходами на все остальные объекты музея вместе взятые. «В следующем году мы планируем обратиться в Законодательное собрание Калининградской области с просьбой освободить наш объект от налога на имущество, который составляет значительную сумму, поскольку рассчитывается от кадастровой стоимости», — добавил он.

Как пояснила президент музея Светлана Сивкова, согласно проекту, «Планета Океан» сможет принять до 400 посетителей в час — сейчас эта цифра меньше. Индивидуальных экскурсий пока не предусмотрено, только группами по 20 человек. Стоимость билета составляет 600 руб.

Напомним, торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» состоится 18 августа и будет приурочено к 180-летию Русского географического общества. 19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода.