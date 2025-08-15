Музей-корабль, музей-планета: экскурсия по корпусу-шару «Планета Океан»

Более чем десятилетняя эпопея со строительством шарообразного корпуса Музея Мирового океана завершена. 14 августа «Планета Океан» приняла первых гостей — представителей местных СМИ, среди которых были и корреспонденты «Нового Калининграда».



Президент музея Светлана Сивкова сравнила экскурсию с морским путешествием, а новый корпус — с кораблем, который «ошвартовался» на набережной Петра I. «Многие спрашивают, почему так долго строились — аж с 2013 года, — отметила она. — На самом деле путь, который привел к „Планете Океан“, был еще дольше — он начался с момента нашего рождения в 1990 году. У каждого музея должен быть свой храм, долгое время у нас был лишь полуразрушенный „Витязь“. И все эти годы мы мечтали о большом храме. И вот наша мечта осуществилась».

На этом «корабле» несколько «палуб». На одной из них разместились аквариумы, в которых можно увидеть обитателей самых разных морей, океанов, рек и озер. Например, реки Амазонки и озера Байкал. Температура и состав воды, как пояснили экскурсоводы, полностью соответствуют, скажем так, натуральным. Неудивительно, что стекла аквариумов с водой холодных морей, в частности, Белого, немного запотевшие — сказывается разница температуры внутри и снаружи аквариума.

Лаборатория «Большой океан», как выразилась Светлана Сивкова, является его машинными отделением, сердцем корабля. Она подчеркнула, что во многом ради этого пространства и задумывался музей, а также выразила сожаление, что на торжественное открытие не сможет приехать главный архитектор корпуса Олег Романов.

Среди прочих аквариумов в этой лаборатории есть такой, в котором плавают... аквалангисты. «Не подумайте, что эти ребята здесь специально для вас», — поспешила заверить Светлана Сивкова. Она объяснила, что это самый большой на «Планете» аквариум — восемь метров глубиной — его нужно чистить, мыть стёкла, кормить рыб — иногда даже с рук — поэтому аквалангисты будут там частыми гостями.

Примечательно, что в этом аквариуме есть маленький боковой иллюминатор, который создает оптическую иллюзию. Аквалангисты в нем кажутся маленькими, не совсем настоящими.

«Фишками» этой «палубы» является также гигантский экран в виде волны и эффектный светящийся шар над потолком. Это модель Земли, на которой, помимо всего прочего, можно наблюдать вулканическую активность.

А ещё в этом зале звучит музыка. Органная хоральная прелюдия Баха, та самая — из «Соляриса» Андрея Тарковского, в исполнении солистки областной филармонии Марии Гаврилюк. Этот саундтрек очень хорошо ложится на созданный антураж. Сразу представляешь себя на космической станции, медленно вращающейся вокруг далекой и малоизученный планеты с бескрайним, хранящим множество тайн океаном. И чтобы изучить, понять его, нужно сначала понять и изучить себя. Светлана Сивкова весьма к месту привела цитату Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы научились летать в воздухе как птицы, плавать в воде как рыбы, теперь нам осталось научиться только жить как люди».

К сожалению, пока не все палубы «корабля» открыты для посещения. Речь идет, в частности, о «Лаборатории жизни», где разместится уже хорошо всем известный скелет кашалота, «Лаборатории воды и воздуха», «Лаборатории технологий» и «Лаборатории космоса и земли», где будет планетарий.

Но зато первые посетители смогли увидеть «Лабораторию красоты», где можно расслабиться в шезлонге возле большого экрана с океаном — прямо как на пляже, познакомиться с коллекцией песков со всех концов света, узнать о том, что дает человеку море, увидеть разного рода поделки и произведения искусства из янтаря и так далее.

Завершилась экскурсия на капитанском мостике — он же библиотека, откуда открывается потрясающий вид на город. Важной деталью интерьера, на который особенно обратил внимание генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, является столетний белый рояль немецкой фирмы Ronisch. На нем никто не играл, но это тот случай, когда на вещь просто посмотреть приятно. В будущем, по его словам, посетители смогут, сев «на вершине планеты» за столик, почитать на планшете книгу, выпить кофе. В общем, провести время приятно и с пользой.

В состоявшейся на «капитанском мостике» пресс-конференции Светлана Сивкова заверила, что музей по-настоящему уникальный.

«Наш объект отличается от всех, прежде всего, своей формой, — пояснила она. — Музей естественно-научный, и форма его — глобус, земной шар, очень сложная архитектурная форма, в которой очень нелегко создать экспозицию. Ни одной прямой стены, ни одного прямого угла. Даже картины у нас, висят под углом 45 градусов, ни в каком другом музее вы такого не найдете. Но самое главное в том, что у нас соединились три составляющие. Есть музеи-аквариумы, музеи, специализируются на различных интерактивных, технических объектах, есть музеи академические, где представлены естественно-научные коллекции. А у нас всё в едином пространстве. Наверное, потому что мы музей кораблей. А на корабле есть всё».

Сивкова поблагодарила сотрудников музея, стоявших у истоков проекта, и напомнила, что в далеком уже 2012 году мало кто верил, что его возможно осуществить.

«Мы представили несколько проектов разных архитекторов, в том числе зарубежных и очень известных. И заместитель министра культуры нам сказал: „Ничего вы не построите, вам не дадут“. А мы настаивали. Мы говорили: „Знаете, почему у нас столько кораблей? Потому что у нас дома своего нет“. И тогда нам сказали так: „Сделайте совершенно амбициозный проект. Вот чтобы он просто поразил всех“. И когда прошел конкурс, и был выбрал проект в форме шара, мы сами испугались. Неужели мы это сможем построить? Я даже не буду говорить, кто из руководства города сказал, что это невозможно, потому что это невозможно. Поэтому самым сложным было решиться взять на себя такую сложную миссию. Но, как говорил адмирал Макаров, русским морякам лучше всего удаются предприятия невыполнимые».

Сейчас в корпусе «Планеты Океан» более двух тысяч гидробионтов, то есть морских организмов. Как отметил руководитель проекта в Калининграде ООО «Аква Лого Инжиниринг» Сергей Сбитнев, по идее, самым неприхотливыми из них должны быть местные рыбы — красноперка, окунь. Но это оказалось не так. «У нас настолько хорошая вода, что для многих рыб это является стресс-фактором, пояснил он. — Приходится приучать рыб к идеальным условиям».

В «Планете Океан», как выяснилось, работает целая фабрика по «приготовлению» воды, подходящей различным живым организмам. Ассортимент очень широк. Кому-то нужна теплая, кому-то холодная, кому-то сильно соленая, кому-то — слабосоленая или вообще пресная. И еще существует масса всевозможных нюансов.

Самым неприхотливым обитателем, как выяснилось, является мраморный протоптер — древняя двоякодышащая рыба. «Она вообще может жить без воды, — пояснил Сбитнев. — Когда пересыхают водоемы в Африке, где живет эта рыба, она зарывается в ил. Местные жители ходят на рыбалку с лопатой». А одни из самых прихотливых обитатели аквариумов — медузы, которым нужно такое пространство, где нет острых углов, о которые можно пораниться. Специалист добавил что, в ближайшее время в «Планету Океан» прибудут рыбы из реки Амур и озера Байкал. Аквариумы для них готовы.

Денис Миронюк уточнил, что сейчас в 29 аквариумах живут около двух с половиной тысяч гидробионтов. «До конца года мы планируем довести количество рыб до трех тысяч единиц», — сообщил он, добавив, что из крупных обитателей ожидается скат-орляк, гигантский группер. И еще на подходе несколько рыб-философов.

Открытие для посетителей намечено на 19 августа. Однако индивидуальных экскурсий пока не предусмотрено — только групповые, по 20 человек. По словам Дениса Миронюка, с 15 августа начинается продажа билетов онлайн и в стационарных кассах. Цена билета — 600 рублей, льготного — 400 (0+).

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»