Власти: вопрос субсидированных билетов решается только на федеральном уровне

Вопрос с субсидированными авиаперевозками можно решить только на федеральном уровне. Об этом сообщили представители правительства Калининградской области на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», отвечая на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, где субсидированные авиабилеты. Ответ прозвучал от министерства сельского хозяйства Калининградской области, которое ссылалось на профильное министерство развития инфраструктуры.

«По информации министерства развития инфраструктуры, вопрос субсидированных авиабилетов решается только на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета. Правительство Калининградской области постоянно взаимодействует по этому вопросу с Министерством транспорта России. О выделении дополнительного финансирования коллеги обязательно сообщат в соцсетях и СМИ», — говорится в ответе.

Кроме того, представители правительства сообщили, что по наиболее популярным направлениям и датам субсидированные авиабилеты раскупаются в первую очередь. «Сложности с покупкой билетов возникают из-за высокого спроса в пиковые периоды. Билеты могут появиться в продаже в случае возврата билетов, раньше приобретенных другими пассажирами. Возможно, билетов нет на выбранные вами даты. Отслеживать наличие билетов необходимо самостоятельно на сайтах авиакомпаний, в приложениях или в кассах», — говорится в ответе.

Жители Калининградской области в 2025 году отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. Субсидированные билеты на сайте компании «Аэрофлот» закончились в апреле. В начале июля в авиакассах сообщили об отсутствии билетов на летний сезон у «Смартавиа». В первой декаде июля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва».

По данным мониторинга «Нового Калининграда», единичные случаи продажи билетов по субсидированным тарифам можно было наблюдать в июле у «Уральских авиалиний» в день вылета или на следующий день после вылета. В основном билеты продавались по ценам, в два-три раза превышающим субсидированные. При этом на вторую половину сентября билеты по льготным тарифам в продаже есть.

По данным агрегатора «Авиасейлс», на ближайшую неделю (с 14 по 21 августа) билеты до Москвы начинаются от 8 тыс. руб. (без багажа) в один конец, с 21 по 28 августа — от 12 тыс. руб., авиакомпания «Аэрофлот» , которая ранее вводила «плоские» тарифы для Калининграда, в настоящее время продает билеты из Калининграда в Москву по 12-15 тыс. руб. в один конец. На официальные запросы СМИ авиакомпания не отвечает.

«Новый Калининград» направил запрос в Росавиацию с предложением прокомментировать ситуацию с недоступностью субсидированных авиабилетов для жителей Калининградской области.