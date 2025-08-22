«Аэрофлот» перевез по калининградской программе субсидирования 20,6 тыс. человек

За первое полугодие 2025 года по программе субсидирования авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 20,6 тыс. человек. В целом пассажиропоток на калининградском направлении составил 851,5 тыс. человек за полгода, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Аэрофлота».

«„Аэрофлот“ в полной мере реализует обязательства по перевозкам пассажиров в/из Калининграда в рамках государственной программы субсидирования авиаперевозок для отдельных категорий населения, ежегодные объемы которой определяются Правительством РФ, — сообщили в пресс-службе. — Рейсы „Аэрофлота“ традиционно пользуются большой популярностью у россиян, поэтому билеты авиакомпании в рамках выделенного объема субсидирования выкупаются в кратчайшие сроки на различную глубину продажи. Вместе с тем, необходимо отметить, что „Аэрофлот“ предлагает всем желающим, без ограничений по социальным категориям, собственную социальную программу доступных „плоских“ тарифов в экономическом классе между Москвой и Калининградом».

По данным компании, по итогам первого полугодия 2025 года отмечается рост пассажиропотока на направлениях в Калининград: всего за шесть месяцев было перевезено 851,5 тыс. пассажиров, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На линии Санкт-Петербург — Калининград перевезено 171 тыс. пассажиров и Москва-Калининград — 680 тыс. человек.

«За первое полугодие по программе субсидирования перевезено 20,6 тыс. человек, а собственной программой „плоских“ тарифов на линии Москва-Калининград — 388 тыс. пассажиров, что на 13% больше чем 2024 году», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, для удовлетворения спроса в 2025 году количество рейсов в пиковые недели увеличено до 124 из Москвы (против 119 в 2024 году) и до 56 из Санкт-Петербурга (против 49 годом ранее). Загрузка рейсов достигает 95%«, — отметили в компании.

Субсидированные авиабилеты на сайте «Аэрофлота» появились в продаже в апреле. Через четыре дня они были раскуплены.

Жители Калининградской области в 2025 году отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. В начале июля в авиакассах сообщили об отсутствии билетов на летний сезон у «Смартавиа». В первой декаде июля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва».

В Росавиации ранее на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что в рамках программы субсидирования авиакомпаниям компенсируется каждый перевезенный пассажир, к ним равнозначно относятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров — многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью. Таким образом, сообщить, сколько жителей Калининградской области воспользовались программой субсидирования, в федеральном ведомстве не смогли.

По данным агрегатора «Авиасейлс», на ближайшую неделю билеты в Москву начинаются от 13,4 тыс. в один конец.