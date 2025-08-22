«Аэрофлот» перевез по калининградской программе субсидирования 20,6 тыс. человек

Все новости по теме: Авиаперевозки
«Аэрофлот» перевез по калининградской программе субсидирования 20,6 тыс. человек

За первое полугодие 2025 года по программе субсидирования авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 20,6 тыс. человек. В целом пассажиропоток на калининградском направлении составил 851,5 тыс. человек за полгода, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Аэрофлота».

«„Аэрофлот“ в полной мере реализует обязательства по перевозкам пассажиров в/из Калининграда в рамках государственной программы субсидирования авиаперевозок для отдельных категорий населения, ежегодные объемы которой определяются Правительством РФ, — сообщили в пресс-службе. — Рейсы „Аэрофлота“ традиционно пользуются большой популярностью у россиян, поэтому билеты авиакомпании в рамках выделенного объема субсидирования выкупаются в кратчайшие сроки на различную глубину продажи. Вместе с тем, необходимо отметить, что „Аэрофлот“ предлагает всем желающим, без ограничений по социальным категориям, собственную социальную программу доступных „плоских“ тарифов в экономическом классе между Москвой и Калининградом».

По данным компании, по итогам первого полугодия 2025 года отмечается рост пассажиропотока на направлениях в Калининград: всего за шесть месяцев было перевезено 851,5 тыс. пассажиров, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На линии Санкт-Петербург — Калининград перевезено 171 тыс. пассажиров и Москва-Калининград — 680 тыс. человек.

«За первое полугодие по программе субсидирования перевезено 20,6 тыс. человек, а собственной программой „плоских“ тарифов на линии Москва-Калининград — 388 тыс. пассажиров, что на 13% больше чем 2024 году», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, для удовлетворения спроса в 2025 году количество рейсов в пиковые недели увеличено до 124 из Москвы (против 119 в 2024 году) и до 56 из Санкт-Петербурга (против 49 годом ранее). Загрузка рейсов достигает 95%«, — отметили в компании.

Субсидированные авиабилеты на сайте «Аэрофлота» появились в продаже в апреле. Через четыре дня они были раскуплены.

Жители Калининградской области в 2025 году отмечают проблемы с покупкой субсидированных билетов на летний сезон на фоне роста цен на авиаперевозки. В начале июля в авиакассах сообщили об отсутствии билетов на летний сезон у «Смартавиа». В первой декаде июля авиакомпания Nordwind («Северный ветер») исчерпала квоту по субсидии на авиаперевозки по маршруту «Калининград — Москва».

В Росавиации ранее на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что в рамках программы субсидирования авиакомпаниям компенсируется каждый перевезенный пассажир, к ним равнозначно относятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров — многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью. Таким образом, сообщить, сколько жителей Калининградской области воспользовались программой субсидирования, в федеральном ведомстве не смогли.

По данным агрегатора «Авиасейлс», на ближайшую неделю билеты в Москву начинаются от 13,4 тыс. в один конец.






Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter