Губернатор пообещал Талалаеву новое футбольное поле для тренировок

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с главным тренером «Балтики» Антреем Талалаевым заявил, что у клуба появится новое футбольное поле для тренировок. Об этом менеджер команды рассказал на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с «Локомотивом» в пятом туре Российской Премьер-лиги (1:1).

«По поводу завершающей стадии атаки: я говорил о том, что мы работаем над реализации моментов, но, ещё раз, для того чтобы футболисты играли в одно-два касания в чужой штрафной, для этого нужно тренироваться на полях, где это возможно делать. Сейчас как раз была встреча с руководителем, с губернатором области. Алексей Сергеевич присутствовал, тоже переживал и сказал, что у нас в ближайшем будущем всё будет хорошо и всё-таки поле у нас появится», — заявил Талалаев, не приводя подробностей.

«Новый Калининград» запросил у правительства Калининградской области подробности нового футбольного поля.

В августе 2023 года о строительстве новой базы «Балтики» говорил экс-губернатор Антон Алиханов. Новая инфраструктура клуба должна была появиться на месте бывшего аэродрома Девау. Тогда власти планировали начать проектирование, а к строительству приступать собирались в 2024 году.