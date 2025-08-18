Активист из Янтарного: лососевую ферму не будут строить в черте города

Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

Инвестиционный проект по разведению товарного лосося не будут реализовывать на территории Янтарного. Об этом «Новому Калининграду» сообщила активистка и местная жительница Галина Губанова.

О решении перенести лососевую ферму с пляжа Янтарного утром 18 августа сообщила глава администрации муниципалитета Ирина Гракова. Губарова рассказала, что, пригласив к себе инициативную группу, сити-менеджер пояснила, что передала губернатору содержание встречи с жителями города. Глава региона, узнав об этом, провёл совещание с министрами, на котором принял решение реализовать инвестпроект в другом месте.

«Было принято решение, что лососевая ферма не будет построена в черте Янтарного», — сообщила активистка.

Лосось преткновения: почему жители Янтарного выступили против инвестпроекта

О том, что в Янтарном собираются наладить производство товарного лосося, стало известно в конце июля — на сайте «Инвестируйте в Калининград» выложили очередной протокол заседания совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области под председательством губернатора Алексея Беспрозванных. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. О том, что оно состоялось, стало известно только после опубликования протокола. 13 июля в Янтарном местные жители на встрече с администрацией муниципалитета и представителями инвестора выразили свои опасения в реализации проекта.

