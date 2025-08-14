Лосось преткновения: почему жители Янтарного выступили против инвестпроекта

В минувшую среду, 13 августа, в Янтарном местная администрация позвала общественность обсудить проект по выращиванию атлантического лосося. В конце июля совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе постановил выделить под реализацию масштабного проекта 4 га на пляже без торгов. На встрече побывал корреспондент «Нового Калининграда».

О том, что в Янтарном собираются наладить производство товарного лосося, стало известно в конце июля — на сайте «Инвестируйте в Калининград» выложили очередной протокол заседания совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области под председательством губернатора Алексея Беспрозванных. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. О том, что оно состоялось, стало известно только после опубликования протокола.

Первым пунктом в протоколе значится инвестпроект ООО «Калининградский лосось» «Производство товарного атлантического лосося в установках замкнутого водоснабжения в Калининградской области». Совет признал проект масштабным и постановил передать инвестору участок площадью не менее 4 га, который должен быть образован в границах кадастрового квартала 39:22:010021, без процедуры торгов.





Учредитель ООО «Калининградский лосось» — калининградский бизнесмен Владимир Ефимчук. Согласно информации из открытых источников, он также является учредителем мясоперерабатывающей компании «МК-Балтика», компаний «Агроальянс», «Гудфиш» и «Экодуб».

По словам местных жителей, речь идет о районе, который они зовут «Микрашка», с еще советскими пятиэтажками. Новость о возможном предприятии вызвала негативную реакцию в Янтарном, в итоге местные власти решили провести встречу.

Организовали ее в молодежном центре «Лампа», в маленьком зале которого народу собралось столько, что организаторам пришлось искать дополнительные стулья, а кто-то так и остался стоять в коридоре. Но никто никуда не уходил, потому что тема появления рыбного производства на берегу Янтарного уже вовсю обсуждается жителями в социальных сетях. Да и саму встречу в «Лампе» администрация округа решила провести именно по просьбе местных жителей.

Функцию модератора взяла на себя глава администрации округа Ирина Гракова. Она сразу оговорилась, что к проекту имеет опосредованное отношение, а потому рассказывать о нем будут другие — представители инвестора, а также глава регионального агентства по рыболовству Юрий Маслов.

«Хочется, чтобы вы ознакомились с действительно достоверной информацией, что нам предоставит на самом деле инвестор, а не то, что вы прочитали где-то в чатах и социальных сетях, — пояснила Ирина Гракова. — Проект родился в 2023 году. Это была совместная инициатива инвестора и министерства сельского хозяйства. Проект разработан, началась процедура его согласования с инвестиционным комитетом, со всеми профильными министерствами, чтобы его можно было представить на инвестиционном совете. Сам инвестсовет состоялся чуть более месяца назад, решение принимаюсь в присутствии и под руководством губернатора после прохождения всех экспертиз».

Глава администрации пояснила, что для реализации проекта по разведению рыбы в генплан Янтарного внесли изменения. А именно — участку на берегу моря изменили назначение: вместо «земель населенных пунктов» появился участок сельхозиспользования. «Данные изменения в генплан прошли общественные обсуждения в установленном законом порядке, при этом они проходили как в самом Янтарном, так и в пос. Синявино, Покровское. То есть трижды были обсуждения, и, как ни странно, никаких замечаний не было. Может, кто-то не обратил внимание, что меняется назначение участков, но сегодня предлагаемый проект имеет полное право быть на этом участке реализованным», — сказала градоначальница и предложила всем внимательно послушать информацию о проекте, и особенно — что предлагает инвестор в качестве социальной нагрузки.

Она передала микрофон молодой девушке, как оказалось, научному сотруднику и технологу будущего производства Ксении Чебан. Как выяснилось двумя минутами позднее, Ксения работает в ООО «Гуд фиш», то есть в другой компании, которая занимается выращиванием европейского угря и зарыблением заливов Калининградской области. На данный момент она не трудоустроена в «Калининградский лосось» и вообще находится в декретном отпуске. Все это, конечно, выяснялось уже потом во время споров, прерываний оратора. Словом, градус в зале накалился довольно быстро.

Ксения Чебан



Научный сотрудник все же рассказала, что атлантический лосось будет выращиваться в бассейне в закрытом цехе размерами 50 на 150 м на берегу Янтарного с мощностью до 1 тыс. тонн рыбы. «Это будут не садки, мы против садков категорически, потому что Балтийское море и так самое загрязненное в мире, — пояснила представитель инвестора. — Мы сами живем в области, и нам не хочется и дальше с помощью садков загрязнять море. Это будет чистое, безопасное производство закрытого типа».

Участок вблизи моря выбрали потому, пояснила Ксения, что атлантическому лососю нужна соленая вода. «У нас будет водозабор морской воды, но не с помощью какой-нибудь трубы из самого моря, а с помощью инфильтрации, то есть сделаем скважину на своем участке и через нее будем подавать соленую воду в бассейн».

«А обратно воду будете сливать в море?» — тут же раздался вопрос из зала. «В море, — ответила Ксения, — но труба будет под пляжем. Сброс соленой воды будет проходить только после очистки от экскрементов и всего остального. При этом вода останется соленой. У нас высокотехнологичный метод очистки воды как соленой, так и пресной, которая нужна для бытовых нужд и молоди». Слова о пресной воде стали, можно сказать, пусковым механизмом. «А откуда вы пресную воду будет брать? — спросила местная жительница Валерия. — Вот у нас сегодня в Янтарном целый день не было воды, она не поднимается на этажи. Кроме того, она у нас не соответствует нормативам, она ржавая. Это очень больной вопрос для нас».

Проблемы в Янтарном, по словам местных, не только с водой, но и с электричеством. «У нас периодические случаются перебои, а я почитала про ваш проект — и там написано, что вы собираетесь выращенную рыбу еще и замораживать в ледяные кубы и увозить куда-то с территории, — продолжила девушка. — Это какие должны быть мощности электричества, чтобы все работало бесперебойно, ничего не тухло?».

«Прошу прощения, я не знаю вот этих вот моментов, я научный сотрудник, — попыталась сказать Ксения. — Но есть много возможностей, к примеру, опреснять соленую воду, если у вас есть какие-то трудности в водой. Хорошо, что вы об этом сказали, передам проектировщикам...» Слово взял другой представитель инвестора — Юрий Винокуров, но и ему не удалось рассказать что-то спокойно. «Как может берег моря вдруг стать землей сельхозназначения? Как можно было песок продать?» — посыпались вопросы из зала.





Пожилая женщина подняла проблему, которую видят местные жители, но, по ее словам, не рассмотрели чиновники с Дмитрия Донского,1. «Вы хотите разместить промышленное предприятие в конце ул. Советской, в микрорайоне, где проживает 3/4 местного населения Янтарного, — сказал она. — И именно там, где мы — жители, а не туристы, всю жизнь пользуемся пляжем. А что такое промышленное предприятие? Это подвоз кормов, очистные сооружения. Спасибо, мы уже такого „наелись“ от Заливатского (Алексей Заливатский, бывший глава Янтарного, после конфликта с областной властью покинул Россию, — прим. Нового Калининграда), когда на том же месте он устроил парковку для янтарщиков и те ездили с лодками день и ночь под нашими окнами. Хватит этого! Вы уже не знаете, как прикрепиться к морю! Что же вы у людей все отнимаете? Неужели вокруг земли мало? Выходите за поселок и там стройте!»

«Давайте послушаем, что инвестор предложит для благоустройства поселка, — попросила Ирина Гракова. Но собравшиеся уже хотели услышать другое — как 4 га земли у моря вдруг стали участком сельхозназначения. «Вот нам сказали, что общественные слушания проводились аж три раза. Поднимите руки, кто на них был», — обратился ко всем мужчина. Никто не поднял, хотя на встречу в «Лампу» пришли в том числе синявинцы и покровские. «Да я на все встречи в поселке хожу, обо всем знаю, — сказала, пожалуй, самый известный активист из Синявино Галина Губанова. — Я бы в жизни не пропустила таких обсуждений. Никогда даже не слышала о них!»

«Поэтому надо решить вопрос, — продолжил мужчина, бравший слово перед ней, — у нас Янтарный является местом курортным или промышленным? Пусть будет только „Янтарный комбинат“, хотя там, где он выбрасывает воду черную, отдыхать уже невозможно. На центральный пляж местные жители тоже попасть не могут. Все заставлено платными лежаками, а стоят те немало. У нас таких денег нет. А пройдешь чуть дальше, так там в море текут фекалии („Очистные сооружения еще строятся“, — тут же уточнила глава администрации), особенно если ветер северо-западный».





Жители хотели услышать самого инвестора, но, как выяснилось, на встречу он не пришел, отправив представителей. «Мы так понимаем, что на многие наши вопросы вы ответить не можете, — обратился один из жителей. — Например, почему выбран именно Янтарный? Непосредственно наш пляж, который по закону является общественным местом. Тем более что Водный кодекс нам говорит, что у моря водоохранная зона составляет 500 м».

«Нам нужен был морской песок», — попытался объяснить Юрий Винокуров. «Ну, найдите другие участки, берите дикие пляжи от Приморья до Приморска, где нет населенных пунктов. Нам не нужна вонь от рыбного производства!»

Слово попытался взять глава агентства по рыболовству Юрий Маслов: «Я хотел бы донести до вас такую вещь. Основная задача и губернатора, и правительства области — это дальнейшее развитие региона». «Ответьте коротко и четко — почему Янтарный?» — перебили его. «Потому, что этот участок подошел инвестору», — сказал Маслов. «А нам он тоже очень подходит!» — закричали жители.

«Правительство области выполняет поставленную президентом первоочередную задачу — обеспечить продовольственную безопасность населения Калининградской области», — пытался пробиться через шум Маслов. Как дополнила его Ирина Гракова, бюджет наполняется только за счет налогов. «Потому я буду биться за каждого инвестора, — призналась она. — Мне наполнить бюджет надо, как вы думаете?»

«А Янтарного комбината мало на наш поселок?» — спросили жители. «Это 80 миллионов, и это очень мало», — ответила глава.

Подвести итог почти двухчасовой встречи вызвалась местная жительница Валерия: «Мы говорим „нет“ промышленной ферме в границах Янтарного. Потому что в результате мы получим закрытый доступ к морю в районе Советской. Рыбу будут выращивать по аналогии со свинофермой или птицефабрикой со всеми вытекающими — отходами, подвозами. Единственную нашу дорогу к морю в микрорайоне разобьют в хлам. Заедьте к нам в выходные. Мы уже с одной улицы на другую в пробках передвигаемся по 40 минут. Ни из поселка не выехать, ни к морю съехать из-за туристов не можем. А вы хотите еще и ферму по производству лосося здесь же построить. Пожалуйста, стройте ее в другом месте. Вы же наверняка не хотели бы под своими окнами иметь производство лосося. И мы не хотим. Очень жаль, что руководитель компании не пришел, тем самым как бы высказывая свое отношение к нам. Хотя мы, местные жители, время на встречу нашли».

Также Валерия от имени собравшихся жителей предложила организовать повторную встречу с руководителем, а лучше в присутствии губернатора: «Мы не получили ответов на свои вопросы, где компания возьмет пресную воду и будет ли подключаться к нашим коммуникациям, которые и так дышат на ладан? И еще раз нужно проверить, как участок у моря поменял статус? Кто участвовал в общественных слушаниях? Сколько людей присутствовали на них? И возможно ли инициировать повторное обсуждение?»

Местные депутаты попытались защитить процедуру общественных обсуждений. «Ни один из вас, никто...» — начал было Игорь Новиков, глава окружного совета. Народ тут же зааплодировал: «Правильно сказал мужик! Сразу правду!» «Дайте договорить! — объяснился депутат. — Ни один из вас не ходит на эти обсуждения, хотя вся информация печатается в газетах». «Когда вам нужно, когда у вас выборы, — не согласились жители, — вы в каждый дом по три раза постучите. А тут прям не могли предупредить, что такие важные слушания проводятся! Вы так на чьей вообще стороне?» Этот же вопрос жители задали и Ирине Граковой, которая уже в декабре этого года должна подписать с инвестором договор аренды участка. «Вы же не всегда будете главой? — обратились к ней. — Что скажете как человек, а не чиновник, как житель?»

Ул. Советская в Янтарном



«Если бы я была на 200% уверена, что предприятие экологичное, — без раздумий ответила глава администрации, — а это мы еще можем перепроверить, удостовериться, получить все экспертизы. И если бы инвестор предлагал мне условия по благоустройству такой большой территории, то я объективно понимаю, что эту часть поселка мы бы благоустроили и украсили».

«Если бы инвестор взял за себя кардинальное исправление ситуации в поселке с канализацией и водопроводом, то еще можно было бы о чем-то говорить, — ответила на это житель Синявино Ирина. — Но мы все прекрасно понимаем, что этого никогда не произойдет. Поэтому нам всем надо просить о встрече с губернатором, на которой рассказать, почему здесь такое производство строить не надо, а проведенные общественные слушания были ничем иным, как игрой в наперстки. Поэтому просим вас сообщить губернатору, что жители против стройки». «Я услышала вашу просьбу, расскажу ему лично в ближайшее время. По-честному доведу до него, как прошла эта встреча», — пообещала Ирина Гракова.

«Новый Калининград» будет следить за развитием событий.

