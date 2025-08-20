Власти приостановили реализацию проекта лососевой фермы в Янтарном

Инвестпроект строительства инкубационного цеха для выращивания лососевых пород рыб приостановлен и в настоящее время не планируется к реализации в первоначальной локации — Янтарном городском округе. Об этом 20 августа сообщили в областном минэкпроме, подчеркнув, что решение было принято по итогам обсуждения инвестпроекта с инициативной группой жителей муниципалитета и согласовано губернатором региона.

В то же время в министерстве напомнили, что проект строительства «лососевой фермы» в Янтарном получил исключительно положительные оценки совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области. Участники инвестсовета особо отмечали его высокую экологичность и соответствие задачам обеспечения продовольственной безопасности.

«Приложим все возможные усилия для того, чтобы найти подходящую площадку для реализации этого перспективного и важного для рыбопромышленной отрасли нашего региона инвестпроекта», — заверили в минэкроме.

В региональном министерстве градостроительной политики, комментируя перевод части земель в Янтарном в зону сельхозназначения, пояснили, что оформление таких документов занимает продолжительное время. Строительство «лососевой фабрики» в Янтарном предусматривалось схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной ещё в 2024 году. Соответственно, при подготовке генерального плана муниципалитета, планируемые объекты регионального значения должны быть отображены и границы функциональных зон установлены таким образом, чтобы не препятствовать их реализации. Министерством данное требование было исполнено.

О том, что в Янтарном собираются наладить производство товарного лосося, стало известно в конце июля — на сайте «Инвестируйте в Калининград» выложили очередной протокол заседания совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области под председательством губернатора Алексея Беспрозванных. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. О том, что оно состоялось, стало известно только после опубликования протокола. 13 июля в Янтарном местные жители на встрече с администрацией муниципалитета и представителями инвестора выразили свои опасения в реализации проекта. 18 августа представитель инициативной группы сообщила, что, по данным сити-менеджера, власти отказались от планов построить лососевую ферму в границах Янтарного.

