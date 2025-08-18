Власти рассказали, почему региональный телеканал не показывает матчи «Балтики»

Права на показ матчей калининградской «Балтики» в Российской Премьер-лиге принадлежат федеральному вещателю, поэтому трансляция игр на региональном телеканале невозможна. Об этом сообщило министерство спорта Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Пользователь социальной сети спросил, почему региональный телеканал не показывает домашние матчи «Балтики», выступающей в РПЛ. По его словам, не все жители имеют возможность посетить стадион. При этом сама арена не способна уместить в себе всех желающих.

«Федеральный телеканал „Матч ТВ“ обладает эксклюзивными правами на трансляции матчей Российской премьер-лиги по футболу, поэтому игры футбольного клуба „Балтика“ не показывают на региональном телевидении. За матчами команды зрители могут следить на канале „Матч ТВ“», — говорится в сообщении калининградского минспорта.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области