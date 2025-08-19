Прокуратура намерена обжаловать приговор экс-замглавы Зеленоградского округа

Прокуратура обжалует приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа Павла Боровикова. В ведомстве сочли вынесенный чиновнику приговор слишком мягким. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее бывшего заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа — начальника управления сельского хозяйства Павла Боровикова суд признал виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде установлено, что Боровиков с участием местной предпринимательницы путем обмана похитил денежные средства в размере свыше 1,4 млн рублей, выделенные в качестве гранта в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».

Обвинение настаивало на назначении экс-чиновнику наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должности муниципальной службы на 2 года 6 месяцев. Суд же ограничился штрафом в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, Боровиков был уволен в связи с утратой доверия. Прокурор Зеленоградского района счел назначенное наказание слишком мягким и принес на приговор апелляционное представление, которое находится на рассмотрении.