Бывшего замглавы администрации Зеленоградска уволили в связи с утратой доверия

Бывшего заместителя главы администрации Зеленоградского округа уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Отмечается, что чиновник длительное время проживал и вёл совместное хозяйство со своей подчинённой. Работодателя о конфликте интересов он не уведомил. При этом, сообщает прокуратура, бывший замглавы издавал приказы о её поощрении и др. Ведомство также подчеркнуло, что чиновник в нарушение закона являлся учредителем организации, с которой от лица администрации заключал договоры о размещении сезонных торговых объектов.

«Прокурор района внес представление главе администрации муниципального округа с требованием об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия, однако он уволен по собственному желанию. Прокуратура района обратилась в суд с иском об увольнении служащего в связи с утратой доверия. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах сообщил «Новому Калининграду», что речь идёт о Павле Боровикове.