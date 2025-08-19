Автобус от ул. Аксакова до ДС «Янтарный» запускают 28 августа

Автобусный маршрут № 15 от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный» планируют запустить в Калининграде с 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Маршрут призван в числе прочего обеспечить жителям районов улиц Артиллерийской и Аксакова доступность новой школы и детского сада на ул. Благовещенской и детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии. «А жители Сельмы и Северной горы смогут без пересадок добираться до поликлиники на Согласия и военного госпиталя», — отметили в пресс-службе.

Путь следования: Флотская — Аксакова — Зорге — Денисова — Михайловская — 3-го Белорусского фронта — Брестская — Денисова — Молодой гвардии — Орудийная — Аэропортная — Артиллерийская — Мариенко — Лучинского — Артиллерийская — Невского — Островского — Колхозная — Герцена — Островского — Гайдара — Согласия.

Интервал движения:

по будням — от 12 до 14 минут;

по субботам — от 14 до 16 минут;

по воскресеньям и праздникам — 20 минут.

Как сообщала ранее глава горадминистрации Елена Дятлова, до нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской можно будет доехать тремя автобусами. Помимо 11 и 26, должен был появиться новый маршрут, который временно носил название «Проектный».