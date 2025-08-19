«Калининградтеплосеть»: вместо вырубленных деревьев на Горького будет газон

На улице Горького из-за ремонта теплотрассы вырубили 88 деревьев и 79 кустарников. При этом высаживать новые деревья на этом месте не планируется, коммунальщики собираются посеять там газон. Об этом говорится в ответе МП «Калининградтеплосеть» в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда».

Как сообщили на предприятии, в настоящее время на ул. Горького на участке от торгового центра «Две пятёрки» до перекрестке с улицей Юношеской (с пересечением улицы Озерова) идет реконструкция тепловой магистрали, которая предполагает замену порядка 1,5 км трубопровода диаметром 530 мм. Кроме того, подрядчик реконструирует 4 тепловые камеры. «Тепловая магистраль была проложена еще в начале 1980-x годов, — рассказал редакции и.о.директора „Калининградтеплосети“ Виталий Семичев. — Замена изношенного участка позволит обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить пропускную способность и снизить теплопотери в отопительный сезон».

По его словам, все коммуникации располагаются непосредственно под землей. «Зеленые насаждения препятствовали проведению ремонтных работ, особенно у здания общежития БГА. На тех территориях, где деревья и кустарники не располагались в охранной зоне тепловых сетей, их, конечно, стараемся сохранить. Больше в рамках данной реконструкции ничего дополнительно не вырубят», — пояснил и.о директора.

При этом новые деревья на этом участке высаживать не планируется. «Учитывая наличие охранной зоны тепловой сети, высадка насаждений у здания общежития БГА не предусмотрена, в рамках благоустройства подрядчик восстановит плодородный слой грунта и выполнит посев газонной травы. Компенсационная высадка 65 деревьев и 529 кустарников — липы, клена, кизильника и форзиции — запланирована на улицах Горького (другие участки), Понартской, Елизаветинской, Гайдара и Юношеской. Ее проведет комитет городского хозяйства и строительства администрации округа», — говорится в ответе на запрос.

Фото:

«Новый Калининград

»

Порубочный билет был выдан МП «Калининградтеплосеть» в начале июля.

Отметим, что в конце июня завершился ремонт ул. Озерова, который обошелся бюджету в 21,9 млн руб. При этом на дороге оставили незаасфальтированный участок. Как пояснили в мэрии, участок оставили, «чтобы могла зайти с ремонтом „Теплосеть“». «После он будет отремонтирован», — сообщили в горадминистрации.