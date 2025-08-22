Власти нашли подрядчика для озеленения после ремонта теплотрассы на Горького

Власти нашли подрядчика для озеленения после ремонта теплотрассы на Горького
Фото: «Новый Калининград»
Власти Калининграда нашли подрядчика для проведения компенсационного озеленения после ремонта теплотрассы на ул. Горького. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В торгах участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость работ с 8 820 813 до 8 688 501 рубля. На момент подготовки материала название победившей компании на сайте указано не было.

Всего необходимо высадить 65 деревьев и 529 кустарников. 60 мелколистных лип «Гринспайер» должны появиться на ул. Гайдара, Горького, Понартской и Елизаветинской. Пять остролистных клёнов «Роял Ред» необходимо высадить в районе ТЦ «Виктория» на ул. Горького. На Елизаветинской, Горького и Гайдара также запланирована посадка 492 кустарников кизильника и 38 — форзиции.

Приобрести и высадить саженцы необходимо до 30 октября 2025 года. С 15 апреля по 30 октября 2026-го подрядчик должен производить уход за посадками.

На улице Горького из-за ремонта теплотрассы вырубили 88 деревьев и 79 кустарников. Порубочный билет был выдан МП «Калининградтеплосеть» в начале июля. На месте вырубки коммунальщики собираются только посеять газон из-за наличия охранной зоны тепловой сети.

