В Калининграде при ремонте Озерова «забыли» заасфальтировать участок (фото, видео)

В Калининграде при ремонте ул. Озерова остался без асфальта один из участков недалеко от перекрестка с ул. Калязинской, рассказали «Новому Калининграду» очевидцы. В администрации областного центра утверждают, что это было сделано намеренно.

«Озерова, судя по всему, ремонтировать завершили — асфальт уложили, нанесли разметку. Но один участок так и остался „дырявым“. Ощущение, что подрядчикам не хватило асфальта», — рассказал один из автомобилистов. В администрации Калининграда версию о нехватке асфальта опровергли. «Участок оставили, чтобы могла зайти с ремонтом „Теплосеть“. После он будет отремонтирован», — сообщили в мэрии.

Ремонт ул. Озерова стартовал в середине мая. Дорожные рабочие проводили фрезерование дороги и укладывали верхний слой асфальтобетона. Как отмечали в горадминистрации, в соответствии с контрактом окончание ремонта проезжей части значилось 22 июля. На период работ улица поэтапно закрывалась. Движение транспорта по мосту было возобновлено 26 июня.

По данным сайта госзакупок, Озерова ремонтировали две компании. Контракт на ремонт участка от Уральской до Советского проспекта получила компания «Райавтодор», снизившая начальную цену контракта с 18,4 млн руб. до 15,9 млн руб. Контракт на ремонт участка от Гаражной до Горького получила компания «СП Балтдормостстрой», снизившая начальную цену с 24,5 млн до 21,9 млн руб. В настоящее время оба контракта находятся в стадии «исполнение».

Отметим, соучредителями «Балтдормостстроя» в настоящее время являются Павел Лейбович, Гурген Мнацаканов и Артурас Имбрасас. Родственник Мнацаканов Георгий является соучредителем другого крупного подрядчика мэрии Калининграда — компании «Мосинжиниринг».