Минобр о неместных абитуриентах: это показатель высокой репутации

Регион не вправе ограничивать выпускников из других городов в поступлении в калининградские ВУЗы, рост числа абитуриентов из-за пределов области — показатель высокой репутации образования. Об этом сообщило министерство образования Калининградской области на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», отвечая читательнице.

Жительница Калининграда обратила внимание, что чем больше детей из других регионов поступают в областные вузы, тем сложнее местным попасть на бесплатное обучение и получить общежитие. «И так из- за оторванности области не все могут позволить учить детей вне области. Поэтому и проходной балл у нас выше, чем других вузах России (не беру в расчёт МГУ и т. п.) Зачем радоваться, что много детей из других регионов? Лучше об областных ребятах беспокойтесь», — написала подписчица под постом губернатора о том, что в калининградских вузах выросло число заявлений от абитуриентов,

Министерство образования ответило, что «на основании приказа Минобрнауки России у всех ребят есть равные условия поступить в любое образовательное учреждение страны на конкурсной основе». «Регион не вправе ограничивать выпускников из других городов в поступлении в калининградские вузы. Рост числа абитуриентов из-за пределов Калининградской области — показатель высокой репутации и конкурентоспособности предлагаемых образовательных программ в регионе», — сообщил минобр.