Экс-ректор Фёдоров про следы на руках: подвох спланированной операции

Бывший ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров заявил, что не трогал деньги в день своего задержания. Следы на его руках могли быть результатом «какого угодно подвоха» спланированной заранее операции. Об этом он заявил на заседании Ленинградского районного суда 20 августа.

Сначала прокурор заявил, что специальным веществом перед передачей обработали 1,4 млн рублей. Средства передавались Фёдорову в конверте в рабочей папке с надписью «Будущее здесь». Экс-ректор пояснил, что его руки действительно испачкались веществом и «светились». На ладонях у него оказались небольшие пятна, однако к деньгам он не притрагивался.

«Это есть на записи. Я не касался ни конверта, ни денег, и по-моему даже не раскрывал папку. <...> Реагент мог находиться на руках Мялкиной, реагентом могла быть обмазана папка. Я предлагал сотрудникам ФСБ проверить, есть ли реагент на папке, они отказались это делать. Могла быть испачкана ручка дверная, мог быть испачкан стол. Поскольку это была спланированная операция, соответственно, там мог быть какой угодно подвох», — ответил обвиняемый.

Адвокат Фёдорова Олег Полленский рассказал, что вещество действительно было нанесено на внутреннюю и внешнюю поверхности папки. Это, по его словам, показала экспертиза. Полленский уверяет, что на видео экс-ректор берёт эту папку, а потом бросает. Со слов обвиняемого, эта папка не являлась его личной вещью.

Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2027 года. Их обвиняют в в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что в период с 2019 по 2024 годы Фёдоров издавал указы о необоснованном премировании сотрудников БФУ. Мялкина собирала с сотрудников эти средства и отдавала экс-ректору. Деньги он расходовал по своему усмотрению. Всего следствие насчитало 43 факта необоснованных выплат. Общий ущерб университету оценили в более чем 35 млн рублей.