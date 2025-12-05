Свидетель о схеме вывода денег по делу экс-ректора БФУ: отдавали до 300 тысяч

С 2021 по 2024 годы часть сотрудников центра дополнительного образования (ДПО) БФУ им. И. Канта ежемесячно отдавали руководству вуза от 200 до 300 тыс. руб, которые выплачивались им в виде доплат. Такое заявление сделала в суде Ленинградского района директор центра ДПО БФУ Елена Максименко. Подробности очередного заседания по делу экс-ректора Александра Фёдорова и его бывшего зама Елены Мялкиной публикует портал Rugrad.

В 2021 году БФУ им. Канта начал участвовать в национальном проекте «Приоритет 2030», который обеспечивает вузу получение федерального финансирования на науку и проекты развития. Инвестиции должны были помочь вузу «создать портфель высокомаржинальных флагманских программ в массовом и секторных сегментах» допобразования.

Елена Максименко утверждает, что в 2021 году услышала от проректора Елены Мялкиной «предложение, от которого невозможно отказаться». «Мы обсуждали с Еленой Васильевной проекты. И за эти проекты должны были быть предусмотрены доплаты за интенсивность труда и увеличение объема. Елена Васильевна сказала, что за объем мы будем получать доплаты, часть из которых надо будет возвращать. Предложение было озвучено в ультимативной и безапелляционной форме, в случае несогласия с данным предложением была озвучена угроза увольнения мне и моим сотрудникам. Мне было поручено донести видение до своих сотрудников и то, что в случае несогласия мы будем уволены», — цитирует Rugrad Елену Максименко.

Максименко утверждает, что каждый месяц в течение 2,5 лет получала от Елены Мялкиной информацию о некой сумме, которая вносилась в служебные записки на оформление дополнительных выплат четырем сотрудницам центра ДПО, включая саму Максименко. «Она готовила записки и подавала их в финансово-экономическое управление. Примерно в это же время сообщала сотрудникам о том, сколько нужно будет „сдать“ из заработной платы. В некоторых случаях речь шла не о полном возврате доплаты, лишь о „части“, — пишет издание. — Елена Мялкина визировала „служебки“ и могла своей рукой даже внести изменения в сумму. Последней инстанцией согласования оказывался ректор Александр Федоров. Как полагает Елена Максименко, он знал о происходящем в вузе. Но на его прямую заинтересованность в схеме в своем выступлении она не указала».

Сотрудники университета получали выплаты вместе с зарплатой на свои банковские карты, после этого обналичивали средства и передавали их Максименко, которая передавала наличные в конверте проректору. «Сумма никогда не была больше 300 тыс. руб. и никогда не была меньше 200 тыс.», — сообщила Максименко. Все суммы, по ее словам, она фиксировала на отдельном листочке: «Потому что я отвечала за деньги, деньги моих коллег. Я брала их заработанные деньги. Я фиксировала это. Потому что это была из ряда вон выходящая ситуация в нашем вузе. С этой бумажкой я потом и пришла в следствие». При этом, как отмечает издание, на заседании суда Максименко сообщила, что записи не были сохранены.

Как отмечал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, три свидетеля по делу признались, что передавали начальнику личные денежные средства «из опасения потерять рабочие места». Во время дачи показаний в суде свидетельница неоднократно повторила, что сотрудники БФУ находились в атмосфере страха из-за угроз их уволить. Именно эти эмоции стали причиной согласия сотрудников вуза участвовать в незаконной схеме и передавать перечисленные им деньги вышестоящему руководству, заявила она.

Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).Общий ущерб университету оценили в более чем 35 млн рублей.