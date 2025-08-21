ЦБ РФ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных

С 1 сентября 2025 года банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. Центробанк определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации, отмечается на сайте регулятора.

В числе признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом. Еще один признак — наличие информации, что как минимум за 6 часов до операции у клиента изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

«Тревожным сигналом» послужит снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или увеличение лимита на выдачу наличных, а также перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочное закрытие вклад на аналогичную сумму.

В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, поступление информации об изменении характеристик телефона, с помощью которого клиент ранее снимал деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.

«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка», — пояснили в Центробанке.