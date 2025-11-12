ЦБ: крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, поэтому такие операции включат в признаки мошеннических, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал он. При этом банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.

Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций увеличилось до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана. «Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах», — сказал директор департамента ЦБ.

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.

Напомним, что с 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

