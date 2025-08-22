Власти вновь ищут подрядчика для капремонта перекрёстка ул. Невского и Дадаева

Власти Калининграда вновь ищут подрядчика для капитального ремонта транспортного узла на ул. Невского и Дадаева. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 29 августа. Итоги аукциона планируют подвести 2 сентября. Срок исполнения контракта — 105 дней. На работы отводится 90 дней.

Максимальная цена контракта — 15 241 173 рубля. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Анонс закупки был опубликован в июне 2025 года. Тогда же власти впервые искали подрядчика. Однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

«Нужно организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком», — сообщала ранее пресс-служба горадминистрации.