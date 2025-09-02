Мэрия: ремонт дороги и перекладка труб на Озерова не были синхронизированы

МП «Калининградтеплосеть» собирается перекладывать трубы на недавно отремонтированной за 21,9 млн руб. улице Озерова. Как говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда» первого замглавы администрации областного центра Игоря Шлыкова, синхронизации работ не было.

«Решение о перекладке теплотрассы на улицах Горького – Генерал-лейтенанта Озерова было принято эксплуатирующей организацией „Калининградтеплосеть“, — говорится в ответе. — Перекладка труб не была синхронизирована с ремонтом тротуаров и участка по улице Озерова, поскольку мероприятия по ремонту дорожной инфраструктуры выполняются Комитетом развития дорожного хозяйства в соответствии с программой „Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа „Город Калининград“ на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.“».

Контракт на ремонт ул. Озерова на участке от Гаражной до Горького был заключён 4 марта 2025 года со сроком реализации 21 июля 2025 года, отмечает Шлыков. Что касается МП «Калининградтеплосеть», то предприятие запланировало работы [по перекладке труб] на август—сентябрь 2025 года «в связи с графиком отключения котельных». «МП „Калининградтеплосеть“ не обращалось за постановлением о перекрытии улицы Озерова на период производства работ по перекладке теплотрассы», — добавили в горадминистрации.

Напомним, ремонт участка ул. Озерова обошелся бюджету в 21,9 млн руб. При этом на дороге оставили незаасфальтированный участок. Как пояснили в мэрии, участок оставили, «чтобы могла зайти с ремонтом „Теплосеть“». «После он будет отремонтирован», — сообщили в горадминистрации. После завершения ремонта дороги и тротуаров «Калининградтеплосеть» приступила к замене теплотрассы, для чего было вырублено 88 деревьев и 79 кустарников.