Основную часть подтоплений в Калининграде ликвидировали лишь к вечеру (видео)

Подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру 25 августа. Об этом в понедельник сообщил директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков.

«Подготовка была. Со вчерашнего дня мы задействовали основную часть сил, — заявил Орумбеков. — С 12 ночи было задействовано уже пять бригад. На каком-то количестве улиц мы перекрывали движение, а какое-то количество мы мониторили. Мы привлекали ресурсы каналопромывочных машин».

После того как на город обрушилось рекордное количество осадков, на одну бригаду «Гидротехника» приходилось по 10-15 подтоплений, о чём рассказал ведущий инженер предприятия Глеб Башун.

Орумбеков добавил, что усиление «Гидротехник» пока снимать не планирует.

«Мы работаем до 20:00, а потом пересменка — выходят ночные бригады и до утра отрабатывают, а дальше мы смотрим динамику подтоплений», — пояснил он.

По данным мэрии Калининграда, бригады «Гидротехника» усиливали сотрудниками «Альты», ГО и ЧС, а также муниципальных бань.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в течение ночи были затоплены улицы Александра Невского, Флотская, Денисова, Артиллерийская, Казанская, Гайдара и целый ряд других. Подобная ситуация сложилась и в отдельных муниципалитетах, в том числе в Зеленоградском и Гвардейском районах. В частности, в Зеленоградске затопило Курортный проспект.