Основную часть подтоплений в Калининграде ликвидировали лишь к вечеру (видео)

Основную часть подтоплений в Калининграде ликвидировали лишь к вечеру (видео)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру 25 августа. Об этом в понедельник сообщил директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков.

«Подготовка была. Со вчерашнего дня мы задействовали основную часть сил, — заявил Орумбеков. — С 12 ночи было задействовано уже пять бригад. На каком-то количестве улиц мы перекрывали движение, а какое-то количество мы мониторили. Мы привлекали ресурсы каналопромывочных машин».

После того как на город обрушилось рекордное количество осадков, на одну бригаду «Гидротехника» приходилось по 10-15 подтоплений, о чём рассказал ведущий инженер предприятия Глеб Башун.

Орумбеков добавил, что усиление «Гидротехник» пока снимать не планирует.

«Мы работаем до 20:00, а потом пересменка — выходят ночные бригады и до утра отрабатывают, а дальше мы смотрим динамику подтоплений», — пояснил он.

По данным мэрии Калининграда, бригады «Гидротехника» усиливали сотрудниками «Альты», ГО и ЧС, а также муниципальных бань.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в течение ночи были затоплены улицы Александра Невского, Флотская, Денисова, Артиллерийская, Казанская, Гайдара и целый ряд других. Подобная ситуация сложилась и в отдельных муниципалитетах, в том числе в Зеленоградском и Гвардейском районах. В частности, в Зеленоградске затопило Курортный проспект.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter