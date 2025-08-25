На строительство газовой котельной в Черняховске выделили более 200 млн руб.

На строительство газовой котельной в Черняховске выделили более 200 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».
Объект должен появиться на улице Победы, 37б. Заказчиком работ является администрация Черняховского округа. На строительство готовы направить до 216,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено на два года. В 2025-планируется потратить до 103,8 млн рублей, а в 2026-м — до 113 млн рублей.26 мая региональное министерство градостроительной политики выдало администрации Черняховского округа разрешение на строительство газовой котельной. Объект появится на участке с кадастровым номером 39:13:010510:1573. «Согласно разрешению на строительство предусмотрено строительство объекта общей площадью — 326,26 кв. м, этажностью — 1 этаж», — поясняет ведомство. Площадь участка составляет 1 800 кв. м.