На строительство газовой котельной в Черняховске выделили более 200 млн руб.

На строительство газовой котельной в Черняховске выделили более 200 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Объект должен появиться на улице Победы, 37б. Заказчиком работ является администрация Черняховского округа. На строительство готовы направить до 216,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено на два года. В 2025-планируется потратить до 103,8 млн рублей, а в 2026-м — до 113 млн рублей.