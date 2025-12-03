Власти Черняховского округа заключили контракт на строительство газовой котельной

Глава Черняховского округа Виктор Вобликов 2 декабря подписал контракт на реализацию строительно-монтажных работ по строительству газовой котельной на ул. Победы, 37б. Об этом он сообщил во время прямого эфира в ЦУРе.

«У нас осталось в Калининградской области две мазутных котельные — это в Балтийске была и в Черняховске. Соответственно, те тарифы, которые жители данного микрорайона [ул. Победы и Российская] [платили], достаточно высоки. Мы поставили себе стратегическую задачу: те, кто на центральном теплоснабжении находятся, жилые помещения, чтобы перевезти данную котельную, построить 10 мегаватт на природном газу», — сказал Вобликов.

Срок реализации контракта — конец 2026 года, но власти пообещали «приложить все усилия», чтобы пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию завершились до начала отопительного сезона 2026-2027 года. В ближайшее время подрядчик должен подать согласовательные документы, после чего он приступит к работам.

Вобликов также выразил уверенность, что к 2027 году команда округа сможет газифицировать Черняховск на 100%. Он напомнил, что в 2019-м уровень газификации города «был равен нулю». Сейчас он составляет 76,8%.

Муниципальный глава отметил, что в 2024-м начался процесс газификации сельских территорий округа: «Поселки, которые не входили в схему распространения именно по городу Черниховску, также начали газифицировать. Частные секторы уже по многим населенным пунктам имеют возможность перевести свои дома на автономное отопление».

Напомним, что в мае региональное министерство градостроительной политики выдало администрации Черняховского округа разрешение на строительство газовой котельной. «Согласно разрешению на строительство предусмотрено строительство объекта общей площадью — 326,26 кв. м, этажностью — 1 этаж», — поясняет ведомство. Площадь участка составляет 1 800 кв. м.

В августе на строительство газовой котельной в Черняховске выделили более 200 млн руб. Финансирование предусмотрено на два года. В 2025-планируется потратить до 103,8 млн рублей, а в 2026-м — до 113 млн рублей.


