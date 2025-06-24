Минград уточнил параметры объектов в реестре разрешений на строительство

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В министерство градостроительной политики Калининградской области уточнили параметры объектов, на которые ранее были выданы разрешения на строительство.

Малоэтажный многоквартирный дом на Калининградском проспекте в Светлогорске будет четырёхэтажным. Общая площадь здания составит 13 627,67 кв.м.

Как сообщили в ведомстве, гостиница апартаментного типа в Летнем переулке в Светлогорске, недалеко от железнодорожной станции «Светлогорск-2», будет пятиэтажной. Её общая площадь — 8069,2 кв.м.

Апарт-отель на ул. Ломоносова площадью 1701,03 кв.м, который собирается построить ООО «Автокомфорт», будет включать в себя пять этажей.

ООО СЗ СИК «ДОМ» построит шесть пятиэтажных многоквартирных жилых домов в Зеленоградске, недалеко от реки Тростянки и железнодорожной станции «Приморье». Площадь зданий варьируется от 3411,85 до 7449,00 кв. м.

Кроме того, 26 мая администрации Черняховского округа минград выдал разрешение на строительство газовой котельной. Объект появится по адресу: ул. Победы, 37б, на участке с кадастровым номером 39:13:010510:1573. «Согласно разрешению на строительство предусмотрено строительство объекта общей площадью — 326,26 кв.м, этажностью — 1 этаж», — поясняет ведомство. Площадь участка составляет 1 800 кв. м.

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