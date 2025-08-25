В Калининграде вернулся на маршрут обновлённый трамвай «Татра» (фото)

В Калининграде вернулся на маршрут обновлённый трамвай «Татра» (фото)
Фото: пресс-служба КалининградГорТранса
Все новости по теме: Калининградский трамвай

В Калининграде после капремонта выпустили на линию трамвай «Татра», прошедший капитальный ремонт. О возвращении чешского трамвая на маршрут сообщила пресс-служба «КалининградГорТранса», которая уточнила, что в нём полностью обновили электрооборудование, корпус и полы, выполнили капитальный ремонт колесных тележек и тормозной системы, восстановили «гармошку» и заменили остекление после акта вандализма.

«Трамвай уже прошел обкатку и радует пассажиров! — добавили в пресс-службе. — К сожалению, не все берегут общественный транспорт. АО „Калининград-ГорТранс“ призывает всех калининградцев вместе заботиться о чистоте и сохранности городского транспорта!»

Фото: пресс-служба «КалининградГорТранса»

Экспертный паблик «Калининградский трамвай» уточняет, что речь идёт о вагоне № 431, оснащённом тиристорно-импульсной системой управления.

«Он находился в ремонте с мая 2024 года — 15 месяцев, — добавил администратор сообщества. — Несмотря на сообщение „Гортранса“ о том, что трамвай уже „радует пассажиров“, на линию к настоящему времени он ещё не вышел».

