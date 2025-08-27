Власти не планируют закупать новые трамваи без капремонта путей

Власти не планируют закупать новые трамваи без капитального ремонта существующих в Калининграде путей. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры региона в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас идёт работа по поиску финансирования на проведение капитального ремонта трамвайной инфраструктуры: путей, контактной сети и так далее. Без её проведения закупка новых трамваев не планируется», — сообщило мининфраструктуры.

1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено подготовить соответствующие предложения к 1 ноября 2025 года.

8 августа глава горадминистрации Елена Дятлова заявила, что калининградские власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей.

