Дятлова о коммунальных службах во время потопа: «Мне упрекнуть людей не в чем»

Коммунальные службы «сделали всё возможное и невозможное» для скорейшего устранения подтоплений на территории Калининграда после того, как в ночь на понедельник в городе выпала почти месячная норма осадков. Об этом журналистам во вторник, 26 августа, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Всё, что у нас есть, и оборудование, и люди, все вышли на работу в городе. Это было отработано быстро, оперативно. Коллеги, работая здесь в администрации, распределяли объекты, координировали работу вместе с „Водоканалом“ и отрабатывали по проблемным точкам. Мне сегодня упрекнуть людей не в чем. Их количество мы не подсчитывали. Нашей задачей было оперативно организовать работу», — сообщила Дятлова.

В ходе общения с прессой глава администрации заявила, что работа её подчинённых проходила в несколько этапов: поначалу «Гидротехник» выполнил предварительную подготовку «в части обеспечения нормативного содержания ливневой канализации».

«Дальше мы работали в ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье. Вчерашний день мы оперативно работали следующим образом: собрали всю возможную информацию о проблемных участках, свели её в единый файл и работали на одном файле. Мы организовали совместную работу с министерством муниципального контроля. С самого утра создали виртуальный штаб и организовали работу с „Водоканалом“, потому что это не только работа „Гидротехника“, это работа „Водоканала“ в части насосных станций, которые перекачивают воду. Мы собрали информацию по проблемным точкам наших социальных объектов, мы сделали мобилизацию всех ресурсов, которые есть», — сообщила Дятлова.

Глава администрации добавила, что из смежных коммунальных служб были созданы мобильные бригады. К примеру, привлекались сотрудники и оборудование для откачки воды из «КалининградТеплоСети», «Чистоты», «Муниципальных бань», «Альты», а также ГО и ЧС.

«Мы дальше продолжаем работу, как я и сказала сегодня. Мы завершим работу тогда, когда отработаем все проблемные объекты из нашего списка», — заключила Елена Дятлова.

Во второй половине дня 25 августа директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков сообщал, что подтопления после ночного ливня в Калининграде были зафиксированы как на центральных улицах города, так и на окраинах, и ликвидировать большую часть из них удалось лишь к вечеру.