С K!nRock взыскали более 130 тыс. рублей за отказ возмещать убытки покупателю билета из-за несостоявшегося в 2024 году фестиваля. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своём телеграм-канале.

В службу обратился потребитель с просьбой о помощи в возврате стоимости билетов на ХХХ фестиваль K!nRock, организатором которого является ООО «Управляющая компания Кинрок». Он указал, что приобретал билеты на мероприятие летом прошлого года, рассчитывая на его проведение с 8 по 11 августа. В эти даты фестиваль не состоялся: сначала его перенесли на сентябрь, а затем — на неопределённый срок. Из-за этого потребитель отказался от посещения фестиваля.

Для перелёта в Калининград из другого региона он покупал авиабилеты и бронировал гостиницу. Позже самолёт и размещение были отменены. Их стоимость обратившийся заявил к возврату в качестве убытков. Обращение к организаторам за возмещением средств и компенсацией морального вреда результатов не дали. Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора.

«Ленинградским районным судом г. Калининграда по иску в защиту прав потребителя вынесено решение об удовлетворении требований Управления. Суд обязал ООО „Управляющая компания Кинрок“ взыскать в пользу потребителя стоимость билетов на фестиваль, сервисного сбора, убытков, компенсацию морального вреда и штрафа за несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров на общую сумму 136 977 рублей», — говорится в сообщении.

В разговоре с «Новым Калининградом» директор фестиваля Андрей Феоктистов отметил, что это взыскание — не единственное, которое получили организаторы в связи с отменой фестиваля. Она произошла из-за «бюрократических проволочек», которые, с его слов, устроила администрация города. Так, Феоктистов сообщил, что вместе «со всеми пострадавшими сторонами» они подали иск к городским властям. Первую инстанцию заявители проиграли, сейчас подана апелляция.

«Администрация Калининграда всегда отмечала, что они делают все правильно, а виноваты только мы. В чём мы виноваты, мы до сих пор не знаем. Мы тридцать лет проводим фестиваль, и у нас нет ни одного замечания, ни одного задержания. Мы могли бы преподавать, в том числе и работникам администрации, как надо вообще их согласовывать и организовывать», — заявил Феоктистов.

В августе 2024 года стало известно, что организаторы фестиваля K!nRock перенесли даты проведения фестиваля на 13-15 сентября вместо ранее заявленных 8-11 августа (далее перенос был на неопределённый срок). У них уже возникали разногласия с властями. В прошлом году организаторы обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.

В начале сентябре организаторы фестиваля K!nRock объявили о возврате средств за билеты. При этом отмечалось, что ранее приобретённые билеты на ХХХ фестиваль K!nRock остаются действительными.