Облвласти: подписано распоряжение о выделении региону 500 млн на покупку троллейбусов

Калининградской области выделяют 500 млн на покупку новых троллейбусов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 500 млн рублей на 20 троллейбусов в Калининграде. Полностью обновим наш парк. Спасибо Правительству России и Минпромторгу за поддержку!» — написал глава области во вторник в своем телеграм-канале.

Напомним, 15 августа стало известно, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Срок поставки электротранспорта — до конца текущего года.

