«Калининград-ГорТранс» выделяет 860 млн рублей на лизинг 20 троллейбусов

На услуги по финансовой аренде (лизингу) на приобретение 20 троллейбусов АО «Калининград-ГорТранс» выделяет 860 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме. Срок финансовой аренды — 12 лизинговых периодов, один период составляет календарный месяц, за исключением первого периода. «Первый лизинговый период начинается с даты приемки имущества в лизинг лизингополучателем от лизингодателя и заканчивается по окончании месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки», — отмечается в документации к закупке.

Предварительная оплата лизинговых платежей составляет 395 тыс. руб. в течение 20 дней с даты заключения договора. Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года. Троллейбусы переходят в собственность АО «Калининград-ГорТранс» по истечении срока договора при условии выполнения всех финансовых обязательств.

«Источником финансирования договора являются собственные средства лизингополучателя, в том числе за счёт субсидий, выделенных лизингополучателю на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации», — говорится в документации.

Ранее губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о том, что на покупку новых троллейбусов Калининградской области выделяют 500 млн рублей. 15 августа стало известно, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов.

