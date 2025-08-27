На благоустройство территории у школы № 4 в Калининграде выделили 45,4 млн руб.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
На благоустройство территории у школы № 4 на улице Карла Маркса в Калининграде выделили 45,4 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте областного «Центра торгов».

Заказчиком работ является «Управление капитального строительства» администрации Калининграда. Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости неизвестна.

В своём телеграм-канале глава калининградской администрации Елена Дятлова в середине июля публиковала снимки ремонта школы № 4. Так, на территории демонтировали старое спортивное оборудование. На футбольной площадке, по сообщениям очевидцев, снято покрытие.

Напомним, капремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн.

