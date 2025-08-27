Власти рассказали, как бесплатно воспользоваться платной муниципальной парковкой

Для бесплатного использования платных муниципальных парковок в Калининграде и других муниципалитетах с 1 сентября 2025 года льготным категориям граждан необходимо включить транспортное средство в реестр парковочных разрешений. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Необходимо будет внести своё транспортное средство в реестр парковочных разрешений. Для этого с 1 сентября текущего года нужно обратиться в МФЦ с соответствующим набором документов и соответствующим заявлением. После того, когда произойдёт включение транспортного средства в реестр парковочных разрешений, въезд на парковки будет осуществляться путём распознавания номеров», — пояснила Дятлова.

Результатом обращения в МФЦ, как уточнили в пресс-службе администрации, будет уведомление о включении транспортного средства в реестр парковочных разрешений, либо отказ в случае несоответствия заявления нормативным правовым актам.

С перечнем необходимых для включения в реестр документов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, с 1 сентября 2025 года на платных муниципальных парковках вводятся следующие изменения:

устанавливается бесплатный период парковки для всех автолюбителей в период с 19:00 до 8:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни;

владельцы электроавтомобилей (разрешённой массой до 3,5 т), включённых в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно (касается исключительно электроавтомобилей, гибридные автомобили под данную норму не попадают);

один из родителей многодетной семьи, которому выдано удостоверение многодетной семьи, включивший транспортное средство в реестр парковочных разрешений, может бесплатно парковаться круглосуточно;

лица, принимавшие участие в специальной военной операции, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно;

ветераны боевых действий, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в Калининграде, либо имеющие вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории Калининграда, включившие транспортное средство в реестр парковочных разрешений, могут бесплатно парковаться круглосуточно.